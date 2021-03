Humorista Paulo Gustavo é intubado após piorar por causa da Covid-19

O humorista Paulo Gustavo foi intubado no último domingo, 21, depois de apresentar piora em seu estado de saúde. O ator está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. Ele foi levado até a unidade de saúde no dia 13 de março por causa das complicações causadas pela Covid-19.

A confirmação foi dada pelo marido do ator, Thales Bretas, em suas redes sociais: “Hoje o amor a minha vida @paulogustavo31 tomou mais um passo na cura da infecção pela Covid-19. Foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava”, comenta o dermatologista.

Thales também fez um apelo à população sobre os cuidados com o vírus. “Peço, por favor, que tomem muito cuidado e redobrem as medidas de segurança, porque essa infecção é uma loteria e mais pessoas não merecem sofrer. Peço que continuem as correntes de oração e energia, que com certeza estamos recebendo! Tenho muita fé e sei que já já, ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente”. O humorista e Bretas estão casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu.

FONTE: O POVO

