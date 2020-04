HPS João Lúcio terá contêiner frigorífico

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informa que providenciou um contêiner frigorífico que dará apoio no acondicionamento de corpos de pessoas que vieram à óbito com suspeita de Covid-19 no Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste de Manaus.

A medida é necessária para evitar a permanência dos corpos dentro do hospital durante o período em que as famílias são avisadas com a dignidade e o cuidado necessário, e assim possam providenciar o breve funeral e sepultamento.

A unidade tem recebido pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, entre elas casos suspeitos de Covid-19, até que se conclua a total montagem de leitos no HPS Delphina Aziz e o início da operação do hospital de retaguarda, no Hospital da Nilton Lins.

Os pacientes que vieram à óbito entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira (16/04) no HPS João Lúcio receberam assistência adequada, manejo clínico de acordo com as suas necessidades, medicação e oxigênio. Desses pacientes, oito tinham idade acima de 60 anos e seis tinham comorbidades severas.

Comentarios