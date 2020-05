HPS 28 de Agosto adota ‘visitas virtuais’ entre pacientes e familiares

Para prevenir a disseminação do novo coronavírus, as visitas às unidades hospitalares da capital estão suspensas, mas uma iniciativa de assistência humanizada tem mudado a realidade de quem vai ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, em busca de notícias sobre parentes internados.

Com a ajuda da tecnologia, as equipes do Serviço Social passaram a realizar videochamadas nas enfermarias do local para que pacientes e familiares não percam o contato durante a internação.

Inspirada pela Política Nacional de Humanização do SUS (HumanizaSUS), a iniciativa teve início há cerca de uma semana e está sendo aprimorada pela direção do HPS 28 de Agosto, com o acompanhamento da Secretaria de Saúde (Susam). O trabalho também conta com o apoio da Ouvidoria da unidade e dos profissionais do projeto “Anjos da Saúde”.

“Essa é uma ação que fez muita diferença, sentimos que as famílias ficam mais aliviadas, mais confortadas, e com relação à recuperação do paciente é maravilhoso. Temos relatos da equipe de psicologia e do próprio médico de que depois que esse paciente consegue falar com a família, ele fica bem mais aceptível a tudo, ao tratamento, a recuperação é mais rápida, é bem gratificante mesmo o resultado”, disse a responsável pelo Serviço Social do hospital, Aparecida Oriente.

O psicólogo Henrique Redman, que percorre as enfermarias para realizar as videochamadas, acredita que essa estratégia ajuda a diminuir a angústia dos familiares e amenizar o isolamento dos pacientes.

“Eles podem ver como o paciente está, às vezes até se admiram, eles acham que o paciente está mais grave e o paciente está sentado, conversando, e isso tem ajudado bastante, é gratificante ver a reação da família e dos pacientes”, afirmou.

Contato seguro

No momento, as videochamadas são realizadas apenas no período da manhã, a partir das 8h, e a pessoa interessada precisa comparecer ao Serviço Social do HPS 28 de Agosto para agendar e realizar a ligação.

Segundo Henrique Redman, o público-alvo prioritário tem sido os pacientes que não possuem smartphone ou têm dificuldades de comunicação com o exterior.

Desde que os atendimentos começaram, Redman já presenciou momentos emocionantes. “Nessa semana, nós tivemos um aniversariante, a família trouxe um bolo, a equipe também providenciou um bolo e cantamos parabéns”, lembrou.

A autônoma Jacimara Menezes foi uma das pessoas alcançadas pelo trabalho de humanização desenvolvido no 28 de Agosto. O marido dela está internado na enfermaria do hospital há 20 dias para tratar um edema no pé e sequelas de uma pneumonia.

Em uma das videochamadas realizadas pelo Serviço Social, o paciente aproveitou para pedir a companheira em casamento. Jacimara aceitou o pedido e também aprovou a iniciativa do hospital: “Eu gostei muito porque você fica aflita, né? Eu queria saber como ele está, e como ele está muito frágil, eu gostei muito, foi muito boa essa ideia”.

Para o psicólogo Henrique Redman, a sensação é de dever cumprido. “Estamos aqui para isso, para proporcionar um bem-estar para os pacientes. Sabemos que o cenário não é muito bom, mas o que a gente puder fazer para dar conforto para as famílias e para os pacientes que estão aqui, a gente vai fazer”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

Comentarios