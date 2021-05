Hotel pega fogo no centro de Manaus

Um hotel localizado no centro de Manaus foi atingido por incêndio na manhã deste sábado (8). O Corpo de Bombeiros resgatou 55 vítimas, dentre elas, bebês e crianças. Não há registro de feridos graves e nem mortos.

Para fugir das chamas, as pessoas que estavam no edifício buscaram refúgio na cobertura até a chegada do socorro.

O prédio, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, foi interditado e ainda não foi determinada a causa para o acidente. Moradores da região afirmam que o incêndio teve início em decorrência de uma falha na rede elétrica.

