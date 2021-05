Hotel onde MC Kevin caiu faz homenagem para funkeiro

O hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde MC Kevin sofreu uma queda fatal, no domingo (16), fez uma homenagem ao artista nesta terça-feira (18). O local utilizou a iluminação dos quartos para formar a letra K, que é a inicial do funkeiro, na fachada do prédio.

O corpo do cantor foi enterrado nesta tarde em São Paulo em cerimônia restrita para familiares, após despedida de fãs e amigos no velório.

A morte do cantor continua sendo investigada pela Polícia Civil. Em depoimento, a modelo que presenciou a queda de MC Kevin do 5º andar do hotel confirmou ter tido relações sexuais com ele e um amigo e acertado o valor de R$ 2 mil como presente.

Segundo ela, momentos antes de MC Kevin cair, outro amigo entrou no quarto e disse “estão vindo aí” e, em seguida, o cantor foi para a varanda. A modelo disse que tudo aconteceu em questão de segundos e que ficou sem reação.

Os investigadores ainda aguardam resultados de exames toxicológicos para se manifestarem sobre o caso.

FONTE: R7

