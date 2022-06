Hospital emite nota e divulga novas complicações no quadro de Joelma

SÃO PAULO — Após a coluna LeoDias divulgar, com exclusividade, que Joelma deu entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, o complexo hospitalar que atendeu a famosa emitiu uma nota, nesta quinta-feira (9/6), atualizando o quadro clínico da cantora e revelou que ela sofre de gastrite, esofagite e um edema que foram possivelmente adquiridos após quatro infecções do coronavírus.

Leia a nota na íntegra:

“São Paulo, 09 de junho de 2022 – O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”.

Especialista explica causas do inchaço no rosto

A coluna LeoDias conversou com Wanderley Cerqueira de Lima, neurocirurgião na Hospital Israelita Albert Einstein, que deu detalhes sobre o que de fato é anasarca e edema, forma como são chamados os acúmulos de líquido na região do rosto ou corpo.

“Para todo paciente que tem ou teve Covid, existem vários tratamentos, entre eles o anticoagulante e, eventualmente, o uso de corticoide. O corticoide é um anti-inflamatório potente, de ação sistêmica, que tem um efeito muito bom, mas também efeitos colaterais: ele pode desencadear diabetes, pode levar a uma retenção de sódio no organismo e, consequentemente, a acumular água em todo o organismo, ter inchaço nas pernas, dificuldade para respirar, porque a água acumula devido à retenção pelo rim”, pontua ele.

Inchaço em todo o corpo

“Se o inchaço pega todo o corpo, nós damos o nome de anasarca. Nem sempre é um edema ou inchaço localizado, pode ter inchaço só nas pernas, mas é difícil ter inchaço só na face. Acontece na face quando ocorre em todo corpo, o que nós chamamos de fácies de lua cheia ou fácies cuncircóide, que é consequência dos efeitos colaterais do corticoide, entre eles o decadron”, faz ele a ressalva.