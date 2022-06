Hospital Delphina Alziz ganha parada de ônibus moderna e segura

MANAUS — Atendendo a uma demanda da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) pela ampliação da acessibilidade e segurança de pacientes, colaboradores e usuários do Hospital Delphina Aziz, foi entregue nesta segunda-feira (06/06) uma parada de ônibus coberta e moderna em frente à entrada da unidade de atendimento. A estrutura foi doada pelo Grupo OPY Health, empresa gestora de serviços não assistenciais do hospital, e teve a instalação autorizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), depois de atestado o cumprimento dos padrões técnicos para esse tipo de obra.

Segundo o secretário de estado de Saúde, Dr. Anoar Samad, por determinação do Governador Wilson Lima, o Hospital Delphina Aziz funciona com plena capacidade operacional, o que gera a circulação de um grande número de usuários na área. A instalação de uma parada de ônibus para otimizar a locomoção do público que circula naquela unidade tornou-se fundamental, observou o secretário.

“Na verdade, a função social dela é impressionante, porque nós começamos a perceber que as pessoas não vinham se consultar, ou porque não sabiam da consulta, ou pela dificuldade do acesso. Agora podem circular por aqui até 150 mil pessoas, incluindo os moradores dessa região”, destacou Anoar Samad.

A nova parada conta com um recuo para ônibus, evitando a interdição de uma das faixas da avenida no embarque e desembarque de passageiros, rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência e suporte para acesso a veículos articulados. O espaço será monitorado 24h pela concessionária, através de câmeras de segurança instaladas na edificação, para ajudar na segurança dos usuários do ponto de ônibus.

“Pensamos no bem-estar de quem utiliza o transporte público para chegar até o hospital, tanto pacientes quanto colaboradores, e especialmente aqueles com algum tipo de deficiência. O acesso pela antiga parada, por ser longe da entrada, era difícil e muitas vezes perigoso. Foi ouvindo a população que decidimos melhorar as condições de acesso a este hospital, que cada vez mais consolida sua importância na prestação de serviços de saúde à população amazonense”, ressalta Thiago Python, diretor da OZN, do Grupo Opy Health.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, destacou o benefício da estrutura para a população e parabenizou a iniciativa.

“Essa é uma bela iniciativa, de quem quer contribuir com o sistema de transporte da cidade de Manaus. A parada de ônibus está muito bem construída, é um padrão novo, melhor que o da parada que tem aqui próximo. Com certeza os usuários estarão melhor assistidos”, destacou.