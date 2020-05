Hospital de campanha supera 300 pacientes recuperados

Com apenas 40 dias de funcionamento, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, ultrapassou a marca de 300 altas médicas neste sábado, 23/5. Ao todo, já são 314 pacientes com Covid-19, que deram entrada no hospital administrado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire, e retornaram aos seus lares.

“Foi um dia muito feliz para todos nós que acreditamos nesse projeto de salvar vidas, com a construção de um hospital de campanha. Já são mais de 300 pessoas que voltaram para suas casas, para suas famílias. Estamos em uma luta diária contra um inimigo invisível. A curva parece estar diminuindo, mas não podemos nos deixar enganar. Vamos continuar nos prevenindo, com higienização, com o uso correto da máscara e, principalmente, para quem puder, ficando em casa”, ressaltou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Quebrando um pouco o ritmo do trabalho agitado para salvar vidas no hospital de campanha, a noite de sábado foi de festa para 18 pessoas que receberam alta. Saindo sob aplausos de um corredor humano formado por profissionais que trabalham local e familiares, os pacientes puderam retornar para casa após vencer a batalha contra o novo coronavírus.

“É um dia feliz. Nossa maior recompensa é poder ver essas pessoas curadas, poder salvar vidas. Aqui, nós respeitamos os pacientes. Eles são tratados com carinho, amor e profissionalismo. Com isso, temos tido sucesso e vamos continuar trabalhando 24 horas até o final dessa pandemia”, vibrou o diretor do hospital de campanha, Ricardo Nicolau.

