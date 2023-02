Hospital Adriano Jorge inicia triagem de pacientes para cirurgia bariátrica

MANAUS — A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), iniciou, nesta quinta-feira (09/02), a triagem dos primeiros pacientes que aguardam a cirurgia bariátrica. A unidade será a única a realizar este tipo de procedimento pelo SUS em todo o Amazonas.

A partir da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 3 de fevereiro, os pacientes que já estão aguardando a cirurgia após determinação judicial serão atendidos primeiro e, em seguida, o fluxo de atendimento será definido pelo Complexo Regulador.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destaca a importância deste tipo de atendimento para a população.

“A cirurgia bariátrica vem se mostrando um tratamento extremamente efetivo, principalmente para a obesidade mórbida. Nos últimos anos ainda a cirurgia bariátrica avançou bastante e também vem sendo usada para correção de distúrbios metabólicos como, por exemplo, diabetes. Então, sem dúvida alguma, disponibilizar esse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde é extremamente valoroso”, afirmou o secretário.

A bacharel em Direito, Valesca Santos, de 24 anos, foi uma das primeiras pessoas atendidas para a avaliação pré-operatória. Emocionada, ela diz que a cirurgia representa uma nova vida.

“Hoje eu não consigo ter uma qualidade de vida, e com a cirurgia tudo isso vai mudar. Eu vou poder me locomover melhor e ter mais autoestima. Até quem tem plano de saúde encontra dificuldade de conseguir. Ter essa cirurgia na rede pública é incrível. O serviço público vai possibilitar que as pessoas possam ter uma nova vida”, enfatizou.

Estrutura

O médico e diretor da FHAJ, Ayllon Menezes de Oliveira, afirmou que o hospital está preparado para realizar mais esse serviço de saúde para a sociedade.

“Estamos montando uma estrutura para atender este perfil de pacientes como cadeiras de rodas e macas adaptadas. A cirurgia bariátrica e metabólica contará com equipe multidisciplinar, que vai dar todo o apoio necessário para a realização do procedimento. Estamos prontos para ajudar, via SUS, centenas de pessoas que depositam, nesta cirurgia, a esperança para melhorar a qualidade de vida”, destacou.

A cirurgia bariátrica é realizada para o tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave, e das doenças associadas ao excesso de gordura corporal. O procedimento será feito por videolaparoscopia (por vídeo), uma técnica moderna, menos invasiva, que garante uma recuperação mais rápida do paciente.

Obesidade em Manaus

O cirurgião do aparelho digestivo e participante do serviço de cirurgia bariátrica na FHAJ, Sidney Chalub, afirma que o procedimento é importante devido ao aumento dos casos de obesidade em Manaus, e lembra que o procedimento não é apenas estético. “A cirurgia vai melhorar o sono, amenizar as dores de joelho e diminuir a diabetes, por exemplo. O procedimento é para a saúde, e por isso muda a vida do paciente”, enfatiza.

O especialista assinala que Manaus é a capital brasileira com maior índice de pessoas obesas, dado corroborado por pesquisa divulgada em 2019 pelo Ministério da Saúde. “A obesidade é uma doença endêmica, e muitas das mortes estão relacionadas com o sobrepeso. Depois do cigarro, a obesidade é o segundo maior fator de risco para câncer”, frisa Chalub.

Ao todo, 48 pacientes serão operados por ano na unidade de saúde, que é referência em cirurgias no Amazonas. A prestação de serviço terá duração de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato contido no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).