Homem vestido de militar assalta visitantes no Museu da Amazônia

Um homem vestido com roupas de militar assaltou no último sábado (12), ao menos 20 pessoas que estavam no Museu da Amazônia (MUSA), divididos entre visitantes e funcionários do local.

Eles foram surpreendidos pelo homem enquanto faziam uma trilha, levando celulares, dinheiro e joias. Ele estava sozinho no momento da ação. Após o roubo, ele fugiu pela mata sem ser identificado e até o momento segue desaparecido.

A polícia foi acionada e isolou a área, mas não teve êxito em encontrar o homem. No último ano, o MUSA já havia passado por situação similar, com um homem fardado rendendo um grupo e roubando os pertences.

O diretor do Museu da Amazônia (Musa), Ennio Candotti solicitou providências do estado após o roubo. “Lançamos um apelo às autoridades e amigos do Musa para que nos ajudem a defender, das agressões que vem sofrendo, o patrimônio de ciência e cultura que construímos juntos nos últimos dez anos, hoje motivo de orgulho da cidade. A imagem de Manaus no panorama turístico, nacional e internacional está fragilizada, vamos recuperá-la, juntos”, finalizou ele.

As informações são do D24am.