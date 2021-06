Homem tenta furtar fios na Nilton Lins e leva descarga de 13.800 volts

Um suspeito não identificado tentou furtar fios em uma estrutura de energia elétrica na universidade Nilton Lins e ficou ferido após ser atingido por uma descarga de 13.800 volts, segundo os técnicos que cuidam do local.

A Polícia Militar foi acionada para o local e encontrou o suspeito caído com ferimentos e ainda com vida. Em seguida, o homem conseguiu se levantar e caminhou até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para ser atendido.

Para reportagem do site Zacarias, no local, o homem confessou que estava furtando os fios, porque não tinha trabalho. O indivíduo foi colocado na ambulância e levado para um hospital. Os enfermeiros informaram que o paciente corria riscos por conta do choque.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

