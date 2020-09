Homem tem corpo cortado ao meio por caminhão desgovernado

João Batista Galiza, 42 morreu após ser atingido por um caminhão, na tarde desta quinta-feira (3), a vítima foi cortada ao meio. O acidente aconteceu na Avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia civil, a vítima estava juntamente com outras pessoas em uma banca de peixe, quando o caminhão perdeu o controle, a vítima não conseguiu correr e foi atinginda, sendo cortado ao meio.

“Parece que houve a quebra de direção do caminhão e o motorista conduziu para esse lado. Aqui haviam algumas pessoas paradas na rua conversando e descarregando esse freezer, eles perceberam que o caminhão perdeu o controle e acabaram conseguindo se evadir”, explicou o delegado do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Torquato Mozer.

Infelizmente João Batista não consegui sair do local, a bancada que havia na banca serviu como uma ponta e com o impacto do caminhão, a vítima foi cortada ao meio.

O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia, para prestar esclarecimentos sobre o fato. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), investigará a suspeita da quebra da barra de direção. Ele passou por teste do bafômetro.

O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo da vítima. Polícias militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e isolaram o local.

FONTE: D24AM

