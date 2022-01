Homem sobrevive ao pular do 9º andar de prédio e atingir carro na rua

Um homem pulou do 9º andar de um prédio em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e sobreviveu após atingir um carro que estava estacionado em frente ao edifício. O norte-americano de 31 anos recebeu alta e foi liberado do hospital, de acordo com Kimberly Wallace-Scalcione, porta-voz de Jersey City.

Após cair do prédio, a vítima teve o braço direito mutilado, sofreu ferimentos internos e cortes na cabeça, mas sobreviveu e deixou o hospital em meados de dezembro, segundo Kimberly informou nesta sexta-feira (28) ao jornal The Post Friday.

A queda de 30 metros ocorreu em 6 de outubro do ano passado e o momento foi flagrado por pessoas que passavam na rua. Apesar da altura e dos ferimentos, o homem ainda conseguia se comunicar ao atingir o capô do veículo.

De acordo com o jornal, ele teria se jogado da janela dizendo que “queria morrer”.

“Ouvi um grande estrondo e no começo não pensei que fosse uma pessoa”, disse Christina Smith, que passava na rua no momento da queda. “A janela traseira do carro estourou. Então o cara pulou e começou a gritar.”

No dia seguinte à queda, as autoridades informaram que o homem corria risco de vida, mas ele resistiu e foi liberado do hospital dois meses após o ocorrido.

FONTE: iG