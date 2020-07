Homem sem as duas mãos furta militar do Exército em Copacabana

Um deficiente físico foi preso após furtar, nesta quarta-feira, um militar do Exército na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo agentes da Operação Copacabana Presente, o suspeito, que não possui as mãos, foi alcançado na Rua Rodolfo Dantas, após a vítima alertar os policiais sobre o sumiço de seus pertences.

Com o homem, os agentes recuperaram uma mochila verde com duas camisas, um celular, uma carteira com R$ 1.180, documentos e cartões.

Os PMs do Copacabana Presente levaram o suspeito para a 12ª DP (Copacabana), onde descobriram que ele tinha passagem por tráfico.

FONTE: O DIA

