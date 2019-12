Homem salva criança de ataque de pitbull; assista

A coragem de um jovem salva a vida de uma criança de ataque de pitbull

A CORAGEM DE UM JOVEM SALVA CRIANÇA DE ATAQUE DE UM PIT BULLNa última quinta feira (19), uma babá tinha ido a um comércio próximo, ao retornar pela Rua Gitirana próxima a Rua Jurubeba no Parque Anchieta, foi atacada por um cachorro da raça Pit Bull. O animal enfurecido mordeu o pescoço de uma criança e derrubou a sua babá ao chão. Logo ali próximo estava o jovem Patrick, que viu toda a cena e não pensou duas vezes, e foi socorrer a criança.Primeiro ele lutou corajosamente contra o animal, até que conseguiu livrar a criança da boca do cachorro e colocá-la no colo, mas, o cachorro ainda atacava na intenção de pegar a criança, foi quando o jovem teve a ideia de colocar a criança em cima do teto de um veículo que estava estacionado próximo.Mesmo assim o cachorro feroz continuou os ataques fazendo com que jovem também subisse no teto do veículo, onde permaneceu com a criança até os homens do Corpo de Bombeiros chegarem e levarem o animal.Os moradores da localidade não sabem quem é o tutor do cachorro e procuram saber como ele chegou ali.Após o ataque, as vítimas foram levadas ao hospital, a criança teve que ter partes do corpo suturado, e passa bem. A babá e o jovem também foram medicados e depois liberados.Ao ser parabenizado pelas ruas do bairro, o jovem disse: -"Eu não sou herói de nada, apenas fiz o que tinha que ser feito, naquele momento foi Jesus Cristo que me deu forças para livrar aquela criança da fúria do animal. Sou pai também e pensei logo na minha filha que tem 2 anos, e não poderia deixar o cachorro matar aquela criança, só tenho a dizer que Deus é tremendo!"Ele além de ter o corpo machucado pelas mordidas do cachorro, teve sua bermuda rasgada e o celular que quebrou ao cair no chão.E se aproximando o Natal é com atitudes de solidariedade ao próximo como esta, que percebemos que ainda tem pessoas maravilhosas no mundo. Ele merecia ser homenageado e ganhar um prêmio pelo feito.

