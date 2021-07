Homem que praticava assaltos é assassinado a tiros na zona leste de Manaus

Andrew Thiago Oliveira Cavalcante, foi assassinado a tiros na avenida Cosme Ferreira, bairro São José zona leste de Manaus, na noite de sábado (17).

De acordo com testemunhas, o homem praticava assaltos no bairro, junto a um comparsa, em uma moto. No momento do homicídio, enquanto a dupla fugia, ambos foram abordados por outro homem que vinha em uma moto e efetuou os disparos, nas proximidades da Bola do São José.

Após os tiros, a dupla de suspeitos caiu no chão. O autor dos disparos saiu do local sem ser identificado e o comparsa de Andrew conseguiu fugir sem ser identificado e prestar socorro.

Os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta de 21h20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito do suspeito. Os servidores do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram presentes para organizar o trânsito no local, por conta da lentidão do tráfego de veículos.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

FONTE:D24AM

