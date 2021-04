Homem quase é engolido por baleia na África do Sul; assista

Um homem lançado ao mar acidentalmente quase foi engolido por uma baleia que colidiu com a embarcação. O caso aconteceu na Baía de Algoa, na África do Sul. Marino Gherbavaz, 51, saiu ileso do incidente ao ser retirado das águas turbulentas por um bote que estava no local.

A cena impressionante foi registrada por Gillian, de 22 anos, filha de Marino, durante uma expedição para observação da vida marinha local. Ao notar o pai fora da embarcação após o choque, Gillian estremeceu: “Não conseguia entender por que ele estava no oceano.”

Veja vídeo:

O enorme mamífero aquático, da espécie bryde, disputava sardinhas com diversos golfinhos. Ao abrir a boca, a baleia faminta quase engole o homem.

“Ele normalmente não é do tipo que faz um espetáculo, então fiquei muito confusa”, lembra Gillian. Mas, assim que soube que o pai estava bem, ela conseguiu relaxar.

Uma segunda embarcação se aproximou do homem ao mar para ajudá-lo. “Foi muito rápido e ele já estava de volta antes que eu tivesse chance realmente me preocupar”, avaliou a filha de Marino.

FONTE: R7

Comentarios