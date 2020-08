Homem preso por estuprar e engravidar sobrinha de 10 anos acusa avô da criança

A polícia prendeu na madrugada de terça-feira (18) o homem acusado de estuprar e engravidar no Espírito Santo uma menina de dez anos. Ele era tio da criança, que teve a gravidez interrompida em um hospital no Recife.

Na tarde de hoje um vídeo gravado pelo homem começou a circular nas redes sociais. Nele, R. H. de J., de 33 anos, acusa o avô e um outro tio da criança pelo mesmo crime. “Uma coisa eu peço: da mesma forma que vão fazer um exame meu, quero que façam o exame do avô dela e do filho do avô dela que moravam na casa”, diz ele.

Ele ainda afirma que estava em Betim (MG) e que entrou em contato com a polícia para ser capturado e levado a uma unidade prisional.

Comentarios