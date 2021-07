Homem perde o controle de moto e acaba morrendo

DA REDAÇÃO – Na manhã deste sábado (24), por volta das 6h, André Paiva Nunes, 26, morreu ao perder o controle da motocicleta Honda Titan vermelha, placa JXF 9937, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o motociclista era morador do local e seguia em direção ao Porto do São Raimundo quando desequilibrou ao fazer uma curva, chocando-se contra um muro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já estava sem vida. O corpo foi removido pelo carro tumba do Instituto Médico Legal (IML).

Comentarios