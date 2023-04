Homem morre e mulher é resgatada em barco à deriva no Rio Negro

Nesta terça-feira (04), a Marinha do Brasil localizou um casal de pescadores que havia desaparecido há uma semana no Rio Negro, em Iranduba. José Nilson de Souza Bernardo e Maria das Graças Mota Bernardo, ambos com 68 anos, saíram para pescar e não retornaram.

De acordo com a Força Naval, Maria informou que José sofreu um infarto durante a pescaria, o que teria levado à deriva da embarcação, já que ela não sabia como conduzi-la. Equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros à vítima que sobreviveru e o corpo do marido foi levado ao necrotério do hospital de Novo Airão e, em seguida, transportado ao Instituto Médico Legal de Manaus.

Um helicóptero foi utilizado no resgate do casal e a Marinha já iniciou investigações para apurar as circunstâncias do ocorrido.