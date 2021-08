Homem morre com cabelo enrolada em motor de embarcação

DA REDAÇÃO: No último sábado (31), por volta das 16h52, moradores da Comunidade do Rumo Certo, KM 165, BR 174, em Presidente Figueiredo, localizaram o corpo de Sonivaldo da Silva Gonçalves, conhecido por “Índio”, no Lago de Balbina.

Testemunhas informaram que o cabelo da vítima estava enrolado no volante do motor rabeta de sua propriedade. Por conta disso, existe a suspeita que tenha ocorrido um acidente.

Um equipe da Guarda Municipal de Presidente Figueiredo efetuou o resgate do cadáver e o carro tumba do Instituto Médico Legal (IML) fez sua remoção até Manaus, onde será identificada a causa da morte.

