Homem morre após colisão entre moto e carro em cruzamento na Praça 14; veja vídeos

Jonathas Rodrigues Lira, 24, morreu na noite desta segunda-feira (28), após um acidente de trânsito em um cruzamento entre as ruas Tefé e Emílio Moreira, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

De acordo com policias da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo registro da ocorrência, a vítima estava em uma moto e transportava uma mulher na garupa, quando colidiu com um carro, modelo Corolla, no cruzamento; ele trafegava em alta velocidade.

Após o acidente, o homem e a mulher caíram neste local, e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ainda tentou reanimar a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A mulher ficou com múltiplos ferimentos e foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, zona oeste da capital, onde segue recebendo atendimento. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja os vídeos:

FONTE: D24AM

Comentarios