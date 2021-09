Homem morre afogado após tentar atravessar do flutuante até uma praia no Tarumã

Raimundo Marialva de Almeida, 30, morreu vítima de afogamento, no Lago do Tarumã, na tarde deste domingo (26). A tragédia aconteceu próximo à Marina do Davi, localizada na zona Oeste de Manaus.

Conforme informações do corpo de Bombeiros, a vítima estava na companhia de familiares em um flutuante. Por volta de 12h30 o homem decidiu dar um mergulho e atravessar do flutuante até uma praia que fica a margem direita do rio. Ele utilizava colete salva-vidas.

Ainda conforme as informações, os familiares se preocuparam com a demora do retorno da vítima, e em seguida os mesmos solicitaram as buscas por Raimundo.

Após iniciar os trabalhos a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o colete utilizado por Raimundo, boiando. Posteriormente o corpo do homem foi encontrado em uma profundidade de nove metros.

O corpo da vítima foi levado pela equipe de resgate até o Pelotão Fluvial localizado no Centro da cidade. Posteriormente o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima.

