Homem morde e arranca orelha de oficial da Polícia Militar, no Careiro Castanho

CAREIRO — Um homem de 44 anos foi preso, nesta quinta-feira (06/10), após atacar um capitão da Polícia Militar do Amazonas e arrancar parte da orelha dele. O caso foi registrado no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Em imagens que circulam na internet, gravadas pela vítima, é possível ver pedaço da orelha no chão da delegacia.

Conforme o delegado Mateus Moreira, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem de 44 anos foi preso pelos crimes de lesão corporal grave, desacato, resistência, praticados contra o policial.

Outro suspeito de participar do crime já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. A vítima é o capitão Rherondy Aranha, comandante 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (1º PIPM-Careiro). Ele recebe atendimento médio no Careiro Castanho e deve ser transferido para Manaus.