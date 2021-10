Homem ganha na loteria mas se afoga com o bilhete no bolso

Um homem norte-americano ganhou 45 mil dólares numa loteria, mas perdeu a vida com o bilhete ainda no bolso, no estado do Michigan, de acordo com a imprensa americana.

Gregory Jarvis, de 57 anos de idade, ganhou o prêmio na estalagem Blue Water, no dia 13 de setembro. Porém, não recolheu o prêmio imediatamente porque não tinha os documentos requeridos com ele, o CPF neste caso.

O dono da estalagem ficou preocupado por não ver Jarvis, que era um cliente regular, durante uma semana. O patrão do homem apareceu no local, pedindo, também, informações, uma vez que Jarvis faltava ao trabalho há cerca de uma semana, sem explicação.

Na última sexta-feira, um residente de uma praia privativa na região do condado de Huron, alertou as autoridades para um corpo que havia chegado à costa. Mais tarde, confirmou-se que se tratava de Jarvis.

“Acreditamos que estava no seu barco, escorregou e caiu, tendo batido com a cabeça. Por esse motivo, acabou caindo na água”, indicou o chefe da polícia local, afastando hipótese de crime e lamentando o trágico acidente.

O bilhete de loteria vencedor foi entregue aos familiares.

As informações são do NAOM.

