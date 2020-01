MANAUS – Uma igreja foi furtada no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver que a ação ocorreu no dia 28 do mês passado.

O homem, ainda não identificado, trajando apenas uma bermuda azul, aparece se arrastando no chão da igreja. Em seguida, ele levanta e pega alguns ventiladores que estão no local. Segundos depois, ele pega o microfone e canta em direção à câmera de segurança.

