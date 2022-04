Homem foi novamente preso por não pagar a conta em um bar

PALMAS, TO — O homem preso em Goiânia na semana passada, após aplicar um golpe para deixar um bar sem pagar a conta, foi detido pelo mesmo crime em Palmas, Tocantins. As informações são do G1.

O suspeito foi identificado como Ruan Pamponet Costa, de 42 anos. Na última quinta-feira (21), ele esteve em um restaurante localizado na Praia da Graciosa, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Ruan começou a realizar diversos pedidos, para várias pessoas que estavam no estabelecimento, o que levantou desconfiança dos funcionários. Quando a conta chegou em R$ 5 mil, eles pediram o pagamento parcial para seguir servindo o rapaz.

Como havia feito em Goiânia, porém, o suspeito alegou que estava passando mal. Os funcionários perceberam o golpe e contataram a Polícia Militar, que levou-o para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

“O suspeito se negava a pagar uma conta a qual ele consumiu produtos de alto valor. A princípio, ele será autuado por estelionato”, disse o tenente da PM Luzimar Oliveira.

Ruan confessou o crime na delegacia e foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas.

Em nota, o Bar e Restaurante Dona Maria Beach lamentou o ocorrido e explicou que a gerência acionou a polícia após perceber que o cliente era o mesmo que havia aplicado golpe em Goiânia dias antes.

No total, o prejuízo do estabelecimento foi de R$ 5,2 mil.

Relembre o caso em Goiânia

Apenas dois dias antes do episódio em Palmas, Ruan havia saído da prisão em Goiânia por aplicar o mesmo crime em um bar da cidade. Na ocasião, ele consumiu R$ 6,2 mil em bebidas e comidas e deixou o local sem pagar a conta.

O acusado estava acompanhado de amigos e mulheres e consumiu itens caros, como duas garrafas de uísque de R$ 900.

Na hora de pagar a conta, Ruan alegou estar passando mal, o que fez com que os bombeiros fossem chamados. Após examinarem o rapaz, os agentes perceberam que ele estava fingindo. A polícia foi contatada e deteve o suspeito.

Ruan foi solto na última terça (19), após decisão da Justiça. A juíza Maria Antônia de Faria permitiu que o rapaz deixasse a cadeia sem pagamento de fiança, mas sob proibição de frequentar bares, prostíbulos e sair à noite.