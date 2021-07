Homem é preso por estupro dentro do Estádio Olímpico de Tóquio

Um homem de origem uzbequistanesa de 30 anos foi preso neste domingo (18) sob suspeita de estuprar uma mulher no Estádio Olímpico de Tóquio na semana passada, poucos dias antes do início dos Jogos, de acordo com informes da polícia e da mídia local.

O homem, um estudante universitário identificado como Davronbek Rakhmatullaev, supostamente estuprou a vítima na noite de sexta-feira, 16, segundo relatou o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio.

A mídia local disse que o suspeito conheceu a japonesa no dia em que a atacou perto dos assentos dos espectadores no estádio, depois que eles assistiram ao ensaio da cerimônia de abertura olímpica.

Segundo informações do Kyodo News, ambos trabalhavam na organização dos Jogos e estavam no estádio a trabalho.

A emissora pública japonesa NHK disse que o homem negou as acusações, dizendo que a mulher não recusou seus avanços.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio será realizada na próxima sexta-feira, 23, às 20h (de Brasília).

FONTE: FOLHAPRESS

