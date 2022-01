Na manhã deste sábado (8), por volta das 9 horas, um homem ainda não identificado foi preso com cerca de duas toneladas de drogas pelo Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) no Lago do Limão, no município de Iranduba.

A droga foi conduzida de lancha até o porto da Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona Sul de Manaus, pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

#Portal AM News