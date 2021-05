Homem é preso após tentar invadir casa de Neymar na França

Autor de um dos gols na goleada por 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Reims, no domingo, 16, pela 37ª rodada do Campeonato Francês, o atacante brasileiro Neymar também foi vítima de uma tentativa de invasão a sua casa na cidade de La Celle-Saint-Cloud, pequena cidade de 21.000 habitantes próxima a Paris, segundo informações do jornal francês L’Equipe. O caso ocorreu no início da madrugada de sábado para domingo, e o invasor foi surpreendido pela equipe de segurança do jogador.

A publicação conta que o homem carregava uma mochila com bíblias e queria enviá-las a Neymar. Ele conseguiu fugir, mas acabou preso na cidade vizinha de Bougival, de onde acabou transferido para um centro psiquiátrico para avaliação de seu estado mental.

Neymar não é o primeiro jogador do PSG a sofrer com invasões. Em março, o meio-campista argentino Ángel Di Maria e o zagueiro brasileiro Marquinhos sofreram episódios ainda piores durante a derrota por 2 a 1 do time parisiense para o Nantes, no Parque dos Príncipes. Na ocasião, os familiares dos jogadores estavam presentes, mas não sofreram ferimentos.

Di María foi substituído da partida para socorrer os familiares. Os criminosos roubaram dinheiro, relógios e joias do cofre do jogador e provocaram danos de mais de 500.000 euros (mais de 3 milhões de reais). Em 2017, o então técnico do clube Unai Emery, hoje no Villarreal, também teve a casa invadida. Entre os objetos furtados, foram levados documentos sobre contratações do clube e duas camisas de Neymar.

FONTE: VEJA

