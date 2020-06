Homem é preso após agredir esposa menor de idade e tomar casa da sogra

Policiais Militares do 1° Grupamento da Polícia Militar do Amazonas, (1°GPM/3°BPM), detiveram por volta das 21h, desse sábado (06/06), um homem de 22 anos por crime de estupro de vulnerável e violência doméstica, no beco Niterói, s/n, Vila de Nogueira no município de Alvarães.

Os policiais chegaram até o infrator por meio de uma denúncia anônima, via linha direta, com as informações de que o acusado teria agredido, ameaçado de morte e expulsado da residência a companheira, uma menor de 12 anos e a sogra, e, posteriormente, teria se apossado da residência das vítimas.

Diante da denúncia os policiais militares se deslocaram até o local informado, entraram em contato com as vítimas, que estavam em via pública, aguardando o apoio policial, e constataram a veracidade da denúncia. A vítima de 37 anos relatou aos policiais que o acusado ameaçou de morte sua filha de 12 anos e que a aliciou e engravidou a menor, além de ter agredido outros filhos menores e expulsado todos da residência.

Os policiais militares foram até a residência da vítima e se depararam com o acusado no interior da casa. A equipe, ao abordar o infrator, constatou que o mesmo possui outras passagens pela polícia pelo crime de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-companheira. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao infrator, que apresentava sinais de embriaguez alcoólica, sendo detido, conduzido e apresentado a 57° delegacia de polícia do município de Alvarães para procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

