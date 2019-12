Homem é preso acusado de estuprar a própria mãe em Pernambuco

CARUARU – Um jovem de 20 anos suspeito de estuprar a própria mãe foi preso domingo (22), na cidade de Caruaru, no Pernambuco. O Batalhão Especializado Integrado de Policiamento (BIESP) da Polícia Militar de Pernambuco confirmou a informação.

A mãe, uma senhora de 42 anos, disse ter sido abusada sexualmente duas vezes. A primeira foi no sábado (21), no período da noite. O criminoso a ameaçou de morte, de forma que ela não relatasse para ninguém. Sozinha em casa com o filho, a vítima foi violentada novamente na manhã do dia seguinte.

A senhora contou o ocorrido para uma vizinha, esposa do ex-marido da vítima, que acionou o BIESP. A Polícia se direcionou a casa da mãe para investigar o caso. O acusado foi encontrado escondido em uma caixa d’água de um vizinho, e confessou ter cometido o crime, além de contar ser usuário de drogas como crack, cocaína e maconha. Ainda não há informações se o criminoso estaria sob efeito de alguma substância no momento do ato.

O delegado responsável pelo caso solicitou a perícia devida para investigação do caso, além de exames na vítima, que tomou medicação contra doenças sexualmente transmissíveis. A definição da situação judicial do criminoso será definida após a audiência de custódia.

A madrasta do suspeito prestou ajuda à vítima e afirmou, em entrevista, que o criminoso “não merece ficar livre na rua não. Ele tem que mofar na cadeia”.

Por SBT

