Homem é perseguido e atropelado no Dom Pedro; imagens fortes

Na noite de domingo (3), um homem identificado como Rick Guimarães foi atropelado por um Fiat Siena preto na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o episódio teria ocorrido após discussão da vítima com o condutor do veículo atropelador. Em seguida, Rick foi perseguido e atropelado, sofrendo várias escoriações pelo corpo e as pernas quebradas.

O acontecimento foi registrado em vídeo por uma das pessoas que se encontravam no local. Confira as imagens:

Ele foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por cirurgia e está em observação. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o atropelador ainda está foragido.

#Por Portal AM News

