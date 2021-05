Homem é executado em campo de futebol na Compensa

Bruno Bentes da Silva, 27, foi executado na noite desta quinta-feira (6), no campo de futebol do Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC), no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta de 21h30 para um homicídio no campo de futebol do bairro.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram Bruno jogado no chão. A guarnição acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os agentes somente constataram o óbito.

Ainda segundo a 8ª Cicom, por se tratar de uma área vermelha, as pessoas no local não quiseram dar detalhes sobre o crime, e disseram apenas que Bruno se preparava para jogar futebol, quando foi alvejado. Os tiros atingiram as costas da vítima.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

