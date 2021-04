Homem é executado e outro fica ferido, por dupla em moto, no Novo Aleixo

Manaus – O auxiliar de serviços gerais Sérgio Ewerton Castilho Sangama, 24, foi executado com três tiros na cabeça, na noite deste domingo (11), na Rua 54 com a Rua 87, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas disseram que a vítima empinava papagaio, junto com um amigo, nas primeiras horas da noite deste domingo.

Durante a brincadeira, dois homens em uma motocicleta, de placa e modelo não identificados, se aproximaram dos amigos e os surpreenderam com diversos tiros. Após os disparos, a dupla fugiu sem ser identificada.

Ainda segundo a 27ª Cicom, Sérgio Ewerton foi atingido por três tiros na cabeça e morreu no local. Já o amigo dele foi alvejado nas nádegas e socorrido por populares que o levaram para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona leste.

O auxiliar de serviços gerais morava na região e foi rapidamente reconhecido por populares. Segundo a vizinhança, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

