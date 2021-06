Homem é detido por maus-tratos contra um cachorro em Guajará, no AM

Um homem, de 27 anos, foi detido pela 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), por meio do 9º Grupamento da Polícia Militar (GPM), no sábado (12), sob suspeita de maus-tratos contra um cão, na rua Manoel Felício, bairro Saboaia, município de Guajará, distante 1.476 quilômetros em linha reta de Manaus.

A Polícia Militar recebeu denúncia, por volta das 17h30, de uma mulher de 20 anos, via linha direta, informando que seu cachorro sofreu um disparo de rifle de pressão, cometido por um homem que mora próximo a sua residência. Ainda conforme a polícia, ao chegar na residência do suspeito, ele teria afirmado ser o autor do disparo.

Diante do fato, os policiais conduziram o homem ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ele foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais.

*Com informações da assessoria

