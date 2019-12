Homem é atropelado por carro desgovernado em ciclovia de Goiânia

GOIÂNIA – Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem é atropelado por um carro desgovernado, no Setor Oeste, em Goiânia. As imagens mostram quando a vítima, que caminhava por uma ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand, é atingida. O carro segue por mais alguns metros até bater em uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com escoriações leves e levada para o Cais de Campinas. Não há informação se o motorista do carro ficou ferido.

O acidente aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (25). É possível ver que antes de bater no homem, o carro, um GM Astra de cor prata, colide e derruba uma palmeira. A vítima cai no chão imediatamente.

O veículo sai deslizando pela pista até bater em outra árvore mais à frente. É possível ver que ao menos duas rodas do automóvel se soltam e saem rodando pelo outro lado da pista.

Por EXTRA