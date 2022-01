Homem é atingido por raio e morre durante escalada na Serra do Cipó

Um homem morreu e uma mulher de 45 anos ficou ferida quando um raio atingiu uma área de escalada, na tarde desta terça-feira (11), no distrito de Cardeal Mota, na região da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a 96 km de Belo Horizonte

Segundo o Corpo de Bombeiros, a dupla escalava na região quando houve a descarga atmosférica. O acidente aconteceu no Morro da Pedreira, local conhecido por quem gosta de praticar ecoturismo. Um grupo de quase 20 pessoas também estava lá. Eles não ficaram feridos.

Informações do resgate dão conta de que o homem morreu na hora. A outra foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela foi levada para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O helicóptero do Corpo de Bombeiros deu apoio ao resgate.

Mortes no período chuvoso

De acordo com a Defesa Civil, o óbito será incluído na lista de mortes relacionadas ao atual período chuvoso. Com isto, vai subir de 19 para 20 o número de vítimas. O boletim é atualizado diariamente, no início das manhãs.

De ontem para hoje, o Estado confirmou mais 10 mortes. Elas foram registradas nas cidades de Dores do Guanhães (1), São Gonçalo do Rio Abaixo (1), Ervália (1), Caratinga (2) e Brumadinho (5).

