Homem é assassinado após ser filmado beijando enteada de 6 anos na boca

Na noite da última terça-feira (23), um homem identificado como Rosinaldo Andrade Messias, 41, foi morto com um tiro na nuca, à queima-roupa, dentro da casa que vivia, em Itaquiraí, a 405 km de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele foi assassinado após divulgação de um vídeo em que ele aparece beijando na boca a enteada de apenas seis anos durante passeio de barco.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 20h, no Bairro Jardim Primavera, após revolta da população que tentou invadir a casa e atear fogo no local com o corpo da vítima ainda dentro. Até o momento, não existe suspeito pelo crime.

O passeio de barco teria acontecido no rio Paraná, no local conhecido como Prainha da Amizade, onde também estavam Sunilda Ortiz, mãe da menor, acompanhada de outra filha adolescente, além de outras três pessoas.

Devido a repercussão do vídeo, no mesmo dia o casal foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia de Itaquiraí, onde foi aberto inquérito por estupro de vulnerável contra Rosinaldo.

