Homem é arremessado após carro colidir com moto na Cidade Nova

O motorista de caminhão Wanderson Tiago Almeida Costa, 32, morreu em um acidente de trânsito, no início da manhã desta segunda-feira (31), na Avenida C, no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas disseram que o acidente aconteceu por volta de 7h, quando a vítima ia para o trabalho em uma motocicleta.

Ao trafegar pela Avenida C, um carro, de características não informadas, atingiu a moto de Wanderson, que foi arremessado. Um carro modelo Ônix também foi atingido pelo veículo causador do acidente.

O motorista do carro não identificado fugiu do local sem prestar socorro. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para fazer a perícia.

O primo da vítima, Adriano Fernandes, 27, foi até o local do acidente. À reportagem do GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC), ele disse que a morte do primo, que considerava um irmão, está sendo difícil para a família.

“Eu recebi a informação que ele tinha sofrido um grave acidente. Então já procurei saber para qual hospital possivelmente ele poderia ser encaminhado. Dez minutos depois recebi outra ligação, do mesmo número, dizendo que ele tinha ido a óbito. A mãe dele está bem balada, está em choque. Ela queria vir para cá, eu disse que não, para que não passasse mal”, relatou Adriano.

O corpo de Wanderson foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

