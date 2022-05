Homem é amarrado e preso pela Polícia Federal após surto em voo

Um homem com nacionalidade portuguesa e brasileira foi preso no Aeroporto do Galeão ao desembarcar de um voo , vindo da cidade do Porto, após “causar confusão” durante a viagem. Segundo a Polícia Federal (PF), já durante o embarque, ele não teria atendido “às normas de segurança da aeronave e apresentava agitação e sinais de embriaguez”.

Cerca de uma hora após o início da viagem, passageiros do voo informaram que o homem estaria fumando no banheiro do avião. Segundo a PF, o homem, então, “teria se alterado e xingado a tripulação, iniciando uma confusão mais intensa”, tendo sido amarrado, em seguida, para que pudesse ser contido.

Após a chegada da aeronave ao Rio, o homem foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para o registro do Auto de Prisão em Flagrante.

Já na delegacia, parentes foram até o local e apresentaram um laudo médico de esquizofrenia do passageiro, além de uma receita de medicamento controlado.

Procurada pelo portal SIC, a TAP, responsável pelo voo, informou que não comentaria o caso, mas explicou que as “tripulações são treinadas de forma a executar as ações necessárias e adequadas, sempre no cumprimento dos procedimentos, regulamentos e leis aplicáveis, para assegurar que todos os passageiros acatam as regras de conduta e de segurança a bordo”.