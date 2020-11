Homem desobedece proibição e morre afogado na Ponta Negra

O corpo de Lucas Moraes da Silva, 25, foi encontrado por bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) na tarde deste domingo (8), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste. Ele se afogou após passar a noite na praia, mesmo com o balneário fechado por conta da restrição da prefeitura de Manaus para impedir a proliferação do novo coronavírus.

Segundo informações dos bombeiros, o homem estava acompanhado de amigos, quando por volta de 5h30 deste domingo, entrou em uma parte mais funda do rio e sumiu. O CBMAM só foi acionado por volta de 12h, quando iniciou-se a busca pelo corpo.

As buscas foram acompanhadas por amigos e familiares que estavam inconsoláveis. Minutos depois, o corpo foi localizado em uma área mais funda do balneário. O corpo foi levado pelos bombeiros até a sede do Pelotão Fluvial, no Centro, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção.

