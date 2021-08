Homem consegue tomar 5 doses de vacinas da Covid-19 no Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio confirmou que um morador de 48 anos conseguiu mesmo tomar cinco doses de vacinas da Covid. Outras 16 pessoas também receberam mais doses que o necessário no município.

O Blog do Edimilson Àvila apurou que o “hipervacinado” se aproveitou de quedas na rede da SMS para enganar os aplicadores. Com o sistema fora do ar, os dados eram anotados em papéis e computados depois.

Segundo as investigações, a partir de 12 de maio, o morador tomou três doses em um posto de Copacabana e duas no Chapéu-Mangueira, no Leme, ambos na Zona Sul. Ele só foi descoberto esta semana, ao tentar tomar a sexta dose em Santa Cruz, na Zona Oeste, a pelo menos 50 km de distância.

A prefeitura conseguiu localizar o morador, após algumas tentativas, e vai pedir esclarecimentos.

O Blog teve acesso à caderneta digital de vacinação. O histórico de vacinação mostra segundas doses tomadas antes de primeiras e duas aplicações em menos de 15 dias.