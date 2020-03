A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que faleceu, nesta sexta-feira (27/03), um homem com suspeita do novo Coronavírus, que estava internado no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Abdel Aziz.

O paciente, de 46 anos, foi internado na manhã de hoje e tinha histórico de comorbidades como asma e doença cardiovascular crônica. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) realizou a coleta de amostras biológicas do paciente e o resultado ficará pronto neste sábado (28/03).

