Homem atira bolo em quadro da Monalisa no Louvre

FRANÇA — Um visitante do Museu do Louvre atacou o quadro da Monalisa, de Leonardo da Vinci, neste domingo, 29. O homem, que estava disfarçado, arremessou o que parece ser um pedaço de bolo contra a pintura.

A obra não foi danificada, já que um vidro a protege. De acordo com relatos de outros visitantes nas redes sociais, os seguranças do museu agiram rapidamente e retiraram o homem do local, além de limparem o vidro.

Ainda de acordo com as testemunhas presentes, o homem que arremessou o bolo contra Monalisa estava com uma peruca preta e sentado em uma cadeira de rodas. Quando ele foi retirado pelos seguranças, porém, ele saiu andando, o que fez muitos afirmarem que a cadeira de rodas e a peruca eram disfarces para ele conseguir se aproximar do quadro, se passando por uma senhora idosa.

Um visitante ainda afirmou, nas redes sociais, que o homem jogou rosas no chão depois de atirar o bolo e antes de ser levado pelos seguranças. Enquanto era levado pelos funcionários do Louvre, ele saiu discursando a favor da proteção do planeta. O homem não foi identificado.