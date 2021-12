‘Homem-Aranha: sem volta para casa’ quebra recorde de estreia no Brasil

O filme Homem-Aranha: sem volta para casa levou 1,7 milhão de espectadores ao cinema desde o lançamento, na última quarta-feira (15/12), e se tornou o recordista de maior estreia de todos os tempos no Brasil. A arrecadação já é de R$ 34 milhões. As informações são da Comscore Movies BRA.

O longa fecha a trilogia que começou em 2017 com Homem-Aranha: de volta ao lar. O filme criou grande antecipação por trazer atores para reviver versões clássicas de vilões que já foram apresentados no cinema, como Duende Verde e Dr. Octopus, e a especulação da volta das outras versões do Cabeça de Teia vividos por Tobey Maguire e Andrew Garfield.

O filme está em cartaz e tem o retorno de Tom Holland como Homem-Aranha e Zendaya como MJ, além das estrelas Willem Defoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei e J.K Simmons.

fonte: CB