SÃO PAULO — Um estudo recente da universidade britânica Imperial College e do hospital Cedars Sinai, dos EUA, publicado na revista britânica “The Lancet”, associa a doença misteriosa à variante Ômicron. No Brasil, já existem 44 suspeitas da hepatite em 9 estados. A maioria dos casos envolve crianças com menos de 5 anos de idade. Por isso, os pesquisadores excluíram a possibilidade da doença ser uma reação provocada pela vacina contra a covid-19, já que essa faixa etária não foi imunizada.