Hemoam tem estoque crítico durante festas de fim de ano

MANAUS — O estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está em estado crítico. A baixa oferta de sangue se arrasta desde o início do mês de dezembro, e a aproximação das festas da virada de ano acionou o sinal de alerta do hemocentro nesta semana.

Durante as festas de réveillon a demanda de transfusões de emergência costuma aumentar bastante. “O índice de acidentes de trânsito, violência e outras ocorrências de urgência aumentam consideravelmente nessa época. Na contramão, o comparecimento de doadores é cada vez menor”, ponderou a gerente de captação de doadores do Hemoam, Margareth Rodrigues.

O Estoque de sangue do Hemoam soma atualmente 300 bolsas de sangue. Essa quantidade representa uma queda de 57%, uma vez que o estoque ideal precisa de pelo menos 700 bolsas.

“Precisamos que a sociedade se sensibilize nessa reta final do ano para que o Hemoam garanta a oferta de bolsas de sangue para atender todas as urgências como também as pessoas, que estão internadas com câncer ou por outros tratamentos que necessitam de transfusão”, avaliou a gerente.

Requisitos

Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos seis horas e estar bem alimentado.

Funcionamento no feriado

O Hemoam está funcionando normalmente de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada. O hemocentro só não vai abrir no domingo (01/01).