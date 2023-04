Hemoam lança campanha visando segurança do paciente

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) lançou, nesta quinta-feira (20/04), a campanha “Notificação de eventos adversos – Errar é humano, não notificar é desumano”, que visa prevenir erros e incidentes com pacientes.

Durante o evento, que contou com a participação de uma equipe da Fundação Vigilância em Saúde (FVS), foi apresentado o sistema de notificação de eventos adversos do Hemoam. A campanha também vai contemplar treinamentos e minicursos destinados aos profissionais da assistência.

O objetivo é treinar e conscientizar os servidores sobre a prevenção de erros e a importância de notificar eventos adversos a fim de criar barreiras que evitem danos aos pacientes.

“A efetivação dos protocolos de segurança é uma realidade e isso tem tornado o Hemoam um lugar mais seguro para os pacientes. Esse trabalho, aliado a um trabalho multidisciplinar junto aos pacientes, leva a um aumento na qualidade do atendimento e redução do tempo de internação. É um ciclo que, quando cumprido, o resultado é excelente”, disse a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

Campanha

A campanha também visa aumentar a adesão dos servidores ao sistema de notificação. “A intenção não é punir, mas criar uma cultura de segurança com todos os envolvidos na assistência ao paciente, entre médicos, enfermeiros, técnicos e toda equipe multidisciplinar”, explicou o gerente do Núcleo de Segurança do Paciente do Hemoam, Chesman Silva.

Em 2023, a campanha do Ministério da Saúde “Abril pela Segurança do Paciente” celebra os 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Segundo dados do Programa, 1 de cada 10 pacientes sofrem dano provocado por erros de profissionais da saúde, sendo que 67% desses incidentes poderiam ser evitados através de boas práticas e protocolos já existentes.