Hemoam implementa ferramenta para prevenir falhas durante as etapas do Ciclo do Sangue

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) começou a utilizar desde segunda-feira (19), um novo fluxo de identificação e registro de eventos adversos em todas as etapas do ciclo do sangue.

O instrumento é um formulário online, disponível para todos os profissionais que atuam no ciclo para registro de eventos indesejados em qualquer uma das várias etapas da terapia transfusional. O conhecimento desses eventos é essencial não só para prevenir danos aos usuários (doadores, profissionais, pacientes), mas também para aprimorar os processos relacionados ao ciclo do sangue.

“Foram meses de planejamento para que pudéssemos implementar essa ferramenta, de acordo com as normas técnicas para o Sistema Nacional de Hemovigilância do Brasil, então é um momento especial que efetuamos essas práticas de controle”, disse a chefe do Departamento do Ciclo do Sangue, Maria José Coelho.

O registro de intercorrências segue um Manual Lançado em 2022, pelo Sistema Nacional de Hemovigilância no Brasil,

O manual indica situações que devem ser registradas, incluindo eventos sentinelas, que são eventos graves que precisam ser notificados à Vigilância Sanitária. “O objetivo é melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor”, completou Maria José.